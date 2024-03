Estudo revela que as mulheres se sentem “atraídas” pelo cheiro do suor masculino

Um estudo recente realizado pela Universidade da Califórnia em Berkeley revelou detalhes fascinantes sobre o impacto do cheiro do suor masculino nas mulheres. De acordo com os resultados deste recente trabalho de pesquisa, ao cheirar o suor dos homens, as mulheres experimentaram efeitos importantes, como: maior excitação sexual, ritmo cardíaco mais acelerado e melhor humor.

O foco do estudo foi a androstadiona, uma substância química encontrada no suor, saliva e sêmen masculinos, que revelou respostas hormonais e fisiológicas surpreendentes no sexo oposto.

Publicado no prestigioso Journal of Neuroscience, este trabalho pioneiro é a primeira evidência direta de que os humanos emitem aromas que influenciam os hormônios do sexo oposto. O diretor do estudo, encorajado pelos resultados, comentou: "Realmente nos diz que muitas coisas podem ser desencadeadas ao cheirar o suor".

O experimento, realizado com 48 estudantes universitárias de Berkeley, revelou que a exposição à androstadienona provocava um aumento significativo nos níveis do hormônio cortisol na saliva. O cortisol, crucial para o bem-estar geral e a resposta ao estresse, teve um aumento sustentado por até uma hora após a inalação da substância química.

Além disso, foram registrados aumentos na pressão arterial, na frequência cardíaca e na respiração, sugerindo uma conexão direta entre o cheiro do suor masculino e as respostas do sistema nervoso autônomo.

Os resultados não se limitaram ao puramente fisiológico. As mulheres participantes relataram um melhor estado de espírito e maior excitação sexual.

É importante ressaltar que a equipe de pesquisa focou em mulheres heterossexuais para garantir a uniformidade nas respostas ao componente químico masculino. Foi teorizado que mulheres homossexuais poderiam reagir de forma diferente, o que indica a complexidade das respostas individuais a esses estímulos, conforme relatado pelo Teletrece.