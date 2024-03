Como fazer um homem não te esquecer mais? As 5 coisas que você deve dizer a eles

Não podemos evitar, todas as mulheres adoramos ter os homens encantados por nós e mesmo que pareça uma missão impossível, você pode conseguir da maneira mais simples que jamais imaginou.

Dizem que a palavra tem poder e aí está a chave para fazer com que esse homem passe o dia todo pensando em você.

Escolher a frase certa é o que vai fazer um homem ficar constantemente pensando em você ou simplesmente se afastar.

Especialistas em psicologia destacam que existem frases poderosas para conquistar um homem e alcançar essa conexão única entre um casal.

A chave está em ser natural, honesta e expressar seus sentimentos de forma natural, e é por isso que essas frases devem ser usadas com muita sabedoria, no momento certo e com criatividade suficiente para que fiquem na mente do seu parceiro.

Frases que despertem a sua curiosidade

"Adoro o teu sorriso, tem algo que me faz sentir especial"

“Tenho pensado na nossa conversa de ontem e acho o seu ponto de vista muito interessante”

"Adoraria saber mais sobre você, o que te apaixona na vida?"

Frases que apelam ao seu ego

"Você é um homem muito inteligente e com um grande potencial"

“Sinto-me segura e confortável ao seu lado, é alguém em quem posso confiar”

“Admiro a sua determinação e a sua capacidade de alcançar os seus objetivos”

Frases para alcançar uma conexão emocional

“Adoraria passar mais tempo contigo, me faz sentir muito bem”

“Há algo em você que me atrai profundamente, não consigo explicar”

“Sinto a sua falta, me faz muita falta”

Frases que podem gerar mistério e intriga

"Eu preciso dizer algo, mas prefiro fazer isso pessoalmente"

"Tenho sonhado contigo ultimamente"

“Adoraria que me levasse a um lugar muito especial”

Frases que o fazem sentir muito especial

“É o único homem que me faz sentir assim”

“Eu adoro a maneira como você me olha”

“Não consigo imaginar minha vida sem você”