Cinco sinais de que você está em um relacionamento codependente

Já te aconteceu de não saber por que continua numa relação que te faz mal? Bem, é possível que esteja vivendo num círculo vicioso de dependência emocional que te impede de cortar de uma vez por todas com tudo isso que te afeta, te enchendo repetidamente de inseguranças que acabam por ‘cortando suas asas’.

As relações codependentes podem ser difíceis de identificar, pois muitas vezes envolvem um padrão de comportamento que pode parecer normal ou até amoroso no início. O psicólogo espanhol Manuel Cassinello afirma que se trata de uma "relação tóxica, já que a felicidade de si mesmo depende de outras pessoas. Isso faz com que a pessoa deixe de ser quem é e de expressar seu verdadeiro eu. Tornando-se uma adição para a pessoa codependente".

O especialista descreveu em seu site que é como uma espécie de vício em uma pessoa, porque sempre se vai querer fazer algo, mesmo que seja às custas do próprio bem-estar. Seu comportamento às vezes é excessivo. Cassinello as descreveu como "obsessivas, controladoras e, de certa forma, manipuladoras".

Quais são os sinais de alerta

Há alguns sinais comuns que podem indicar que você está em um relacionamento codependente.

1. Sentir-se responsável pelos sentimentos do outro

É comum que os codependentes tentem proteger e salvar seu parceiro de tudo o que é ruim, não querem que passem por dificuldades e buscam satisfazer suas necessidades em primeiro lugar, enquanto as suas ficam em segundo plano, mesmo que estejam passando por uma situação muito mais complexa do que a de seu parceiro. Eles fazem grandes sacrifícios, mesmo quando não é mais necessário, e até sentem que é sua obrigação proporcionar bem-estar a eles, mesmo que ninguém tenha pedido.

2. Ser mais emocional do que racional

O especialista aponta que, geralmente, as pessoas se esforçam para cuidar e resolver todos os conflitos de seu parceiro, mas não têm a capacidade de lidar com os seus próprios. Elas sacrificam sua felicidade pela do outro. Ele as classifica como pessoas mentalmente fracas.

3. Dizer não não é uma tarefa titânica

Mesmo conscientes de que estão causando danos ou que não concordam com algo, não têm a capacidade e a força para enfrentar e dizer: ‘Não’, pois sentem que serão perdidos se se recusarem. Assim, tornam-se complacentes.

4. Sentir-se abandonada quando está sozinha sem seu parceiro

Quando o ‘mozão’ não escreve, não liga e não se manifesta, a ansiedade aparece porque pensam que serão abandonadas porque falharam em algo.

5. Ter baixa autoestima

“São pouco valorizados e avaliados negativamente. Devido à sua baixa autoestima, são dependentes da situação, não se sentem confortáveis consigo mesmos e têm medo do rejeição”, afirmou Cassinello.