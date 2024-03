As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste 8 de março

As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (8).

Sagitário

Prepare-se para um fim de semana radiante. O Sol, sua estrela regente, brilha intensamente e 9 de março marca um dia de grande energia positiva. Aproveite esse impulso para se conectar com o seu eu interior e manifestar os seus desejos mais profundos. Faça uma meditação poderosa e faça um desejo fervoroso. O universo estará a seu favor para concedê-lo a você.

Capricórnio

Cuide do seu dinheiro e evite gastos desnecessários, empreste com cuidado para não atrair azar. Cuide do seu sistema digestivo e evite infecções. Uma visita ao médico irá ajudá-lo a prevenir problemas. Os números 21 e 20 trarão fortuna neste fim de semana. Use branco para atrair paz interior e clareza mental. A conjunção dos astros com o seu signo o impulsiona para novos horizontes.

Aquário

Neste dia 10 de março, a energia do universo se alinha a seu favor. Agradáveis e boas surpresas esperam por você neste fim de semana que será cheio de magia. Seu carisma e sinceridade atraem boa sorte, a conjunção dos planetas te impulsiona para uma mudança positiva em sua vida. A abundância virá para que você tenha conquistas profissionais, mas lembre-se de ser discreto com seus planos.

Peixes

Para este fim de semana seus números da sorte são 08 e 33, suas cores da abundância: azul e amarelo. Neste dia 8 de março, marca um dia mágico e decisivo em seu futuro. Uma nova oportunidade de emprego espera por você, trazendo consigo maior riqueza e estabilidade. Aproveite a companhia de seus entes queridos neste dia especial e celebre a vida com alegria e rodeado de seus entes queridos.

