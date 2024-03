As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste 8 de março

As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (8).

Leão

Este fim de semana será um dia mágico e cheio de surpresas agradáveis. Estes dias serão uma mudança radical na sua forma de pensar e atitude para ser um vencedor. Sempre tenha pensamentos positivos para obter resultados positivos. Não contrate nenhum crédito e se for fazer compras faça-as à vista para não se endividar. No amor você ficará um pouco confuso.

Virgem

Esta sexta-feira será um dia de grandes conquistas para o seu signo, por isso não deve desperdiçá-la. Você só precisa aprender a ter paciência em tudo que faz para não ficar estressado porque as coisas não acontecem como você deseja. Seu signo terá uma mudança muito positiva em sua vida. Analise bem o que você precisa para ser feliz e realize. Lembre-se de que você está no seu momento de remover energias negativas de sua vida.

Libra

Este 8 de março será um dia cheio de boas energias, você só precisa aprender a não falar muito sobre seus planos, pois seu signo é muito perseguido pela inveja. O Sol vai te encher de uma energia muito especial, recomendo que você use roupas novas e muito perfume para atrair boa sorte. Você recebe a proposta de abrir um negócio nos finais de semana, faça porque vai te dar muito bem.

Escorpião

Você fará uma festa em família onde estará no seu melhor, terá sorte com os números 12 e 55, sua cor da sorte é o azul. Este final de semana será muito importante pela mistura de energias que estarão ao seu redor e mais ainda junto com o planeta Marte, que será aquele que irá reger você com uma corrente de energias positivas que entrarão em sua vida.

Com informações do site Nueva Mujer