As mechas ‘halo’ são as mais pedidas por reduzir a idade e iluminar o rosto

Num mundo onde parece que a cada dia são descobertos mais e mais tipos de mechas, pode ser um desafio encontrar uma opção que gostemos ou que se adapte a nós e é provável que também tenha vivido o eterno dilema de escolher apenas um deles.

Se o que você procura é uma opção que não comprometa a saúde do seu cabelo, nem exija descolorações extremas, você veio ao lugar certo, pois as mechas 'halo' prometem se tornar suas favoritas na próxima temporada.

Mechas 'halo' Instagram (Instagram: @ negin_mirsalehi)

Não podemos negar que a técnica balayage se tornou uma das favoritas ao longo do tempo e, embora isso possa não mudar em breve, aqui estão algumas opções que você pode experimentar para mudar seu visual e adicionar um brilho único ao seu cabelo sem comprometê-lo.

O que são as mechas ‘halo?

Esqueçamos por um momento a beleza do balayage e vamos nos concentrar em uma técnica que agradará àqueles que não desejam uma mudança dramática de visual, mas gostariam de experimentar algo novo.

A solução está nas mechas ‘halo’ e é que, entre seus muitos benefícios, sua técnica não é tão invasiva quanto outras, requerendo pouca descoloração e é a alternativa para aqueles que desejam uma mudança em seu cabelo trazendo luz e até juventude.

Trata-se nada mais nada menos que da 'irmã discreta' das técnicas como o face framing ou money piece, que deixa apenas alguns fios mais loiros que o natural para enquadrar o rosto e se tornou uma das mais seguidas de 2023.

As mechas halo, conseguem, com sua luz sutil, fazer o rosto brilhar completamente de forma natural.

Qual a diferença entre as mechas 'halo' e as balayage?

O estilista Pablo Bogado, diretor do Pablo Bogado Hair Studio, explicou a diferença entre as mechas halo e as balayage para o ‘Vanitatis’ dizendo:

“As mechas ‘halo’, ao contrário das tradicionais (como balayage ou babylights), onde os coloristas distribuem mechas por toda a cabeça, concentram-se em torno do rosto para destacá-lo como se fosse um halo ou anel”.