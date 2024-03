As 5 mulheres mais resilientes do zodíaco: o que você pode aprender com elas

Mulher resiliente As mulheres mais resilientes do zodíaco (Imagen de Kues1 en Freepik)

Os problemas e desafios na vida são inevitáveis, mas saber enfrentá-los e sair vitoriosa de todas essas circunstâncias muitas vezes faz a diferença entre as pessoas. A resiliência é uma qualidade inestimável, que todas podemos ter se formos capazes de identificar as emoções, mas além disso, aceitá-las e gerenciá-las.

No zodíaco, há algumas mulheres que se destacam por terem o poder de se adaptar e superar as adversidades. Claro, isso não significa que as outras não o tenham, mas elas têm isso de forma mais marcante. Elas são as nascidas sob as constelações de Touro, Gêmeos, Libra, Sagitário e Aquário.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

As mulheres deste signo têm determinação, ela sabe decidir mesmo que doa, além de ser muito perseverante, por isso frequentemente alcança seus objetivos, e quando não o faz, avalia o que deu errado, mas principalmente o que precisa mudar para obter um resultado mais positivo. Outra qualidade que ela aprendeu com os fracassos é se adaptar a situações em constante mudança. Ela sabe muito bem quem é. Reconhece suas fraquezas, quais são seus limites e como pode aproveitar suas fortalezas.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

O otimismo é uma das principais características delas, pois mesmo nos tempos mais complexos, não hesita em buscar o lado positivo, e essa é uma das razões pelas quais é resoluta, abordando os desafios de outra perspectiva para encontrar uma solução eficaz. Muito disso está relacionado com a grande empatia que possuem. Elas aprenderam a se conectar com as emoções dos outros, então geralmente têm um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Quando dizem "Não", não há maneira de fazê-las mudar de ideia, porque elas conhecem muito bem seus limites e ultrapassar suas próprias fronteiras é visto como um ato de traição a si mesmas, já que é com elas que garantem sua estabilidade emocional e física. Outra de suas qualidades é que, embora as mudanças possam pegá-las de surpresa muitas vezes, elas procuram uma maneira de ver o que podem aproveitar, assim como a forma mais fácil de se adaptar.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Quando os conflitos chegam à vida de uma mulher de Sagitário, elas sabem muito bem como lidar com suas emoções de forma saudável e construtiva. Muitas vezes, para isso, utilizam o bom senso de humor do qual desfrutam, pois o usam como uma forma de drenar as tensões. Elas não desistem facilmente e seguem em frente apesar dos obstáculos, pois sabem canalizar a frustração. Podem superar as dificuldades mesmo quando as coisas não saem como desejam.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Muitas vezes são rotuladas de egoístas, mas é porque a prioridade são elas mesmas e depois todos os outros, incluindo os filhos e pais, pois entendem que se não estiverem bem e felizes, não podem oferecer algo do que carecem. Elas se valorizam e isso também permite que reconheçam as qualidades dos outros. A segurança que cultivaram permite que tomem decisões difíceis e enfrentem desafios, por mais intensos ou grandes que sejam.