8 peças de roupa que nenhuma mulher com mais de 40 anos deve usar: você deve evitá-las O estilo de se vestir deve mudar quando chegamos aos 40 anos (Foto: Pinterest)

Quando se atinge os 40 anos, o estilo de vestir deve mudar para nos tornarmos mulheres maduras, elegantes e sofisticadas. Isso não significa que você vai se vestir com roupas antiquadas. Você pode estar de acordo com as tendências, mas de forma discreta.

Chegou a hora de tirar do armário todas aquelas roupas infantis, de cores pastel e fluorescentes, de jeans rasgados e vestidos justos que não favorecem em nada uma mulher que está entrando na maturidade.

Aqui explicamos quais são as peças de roupa que devem sair do seu armário após os 35 anos:

Minissaias e shorts curtos

À medida que o seu corpo muda, é importante escolher roupas que a façam sentir confortável e segura. Tanto as minissaias como os shorts são muito reveladores.

Blusas com decotes pronunciados

Não há nada de errado em mostrar sua figura, mas sempre com discrição e elegância, então blusas sem decotes muito profundos podem ser uma opção.

Calças jeans rasgadas

São uma peça de roupa que fica muito bem nas mais jovens, mas quando já passam dos 35 anos é melhor optar pelos clássicos e sem rasgos.

Roupas com estampas chamativas

São muito juvenis para mulheres com mais de 35 anos. O ideal é escolher estampas mais discretas e elegantes.

Sapatos de salto alto desconfortáveis

Pode não ser apenas desconfortável, mas perigoso. Se decidir usá-los, procure por um par de salto baixo ou plataforma para maior conforto.

Vestidos muito justos

Aos 40 anos, é preciso evitar os vestidos muito justos que marquem o seu corpo de forma pouco favorável.

Roupa esportiva fora de contexto

É confortável e prática, mas deve ser evitada em eventos formais ou no local de trabalho.

Roupas de baixa qualidade

É preciso procurar roupas que resistam ao teste do tempo e que possam ser combinadas de várias maneiras.