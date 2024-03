5 sinais de que o amor acabou e é hora de terminar com o seu parceiro

Mudanças no comportamento

Se você perceber mudanças significativas no comportamento do seu parceiro, como irritabilidade, distanciamento, falta de interesse em você ou no relacionamento, é importante prestar atenção a esses sinais. As mudanças no comportamento podem ser indicativas de problemas subjacentes no relacionamento que precisam ser abordados. Ignorar esses sinais pode levar a uma maior distância entre vocês e ao deterioração do relacionamento.

