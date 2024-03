10 cortes de cabelo cacheado em tendência para te deixar mais jovem

O cabelo cacheado está mais na moda do que nunca, ainda mais agora que o método curly se tornou uma filosofia de vida para os cabelos cacheados.

Agora, os cachos são venerados e respeitados, tanto com produtos que permitem manter sua forma natural, quanto com cortes para cabelo cacheado que realçam seu volume e textura.

Tudo dependerá do tipo de cacho, sua espessura, textura e densidade, parâmetros aos quais o corte deverá se adaptar em cada caso.

O que é certo é que, em cachos volumosos, os cortes em camadas oferecem muitas possibilidades para potencializar o volume e tirar o máximo proveito da textura.

Podem ser aplicados em qualquer comprimento, sempre procurando a forma mais favorecedora para as feições.

Bob cacheado

O bob se tornou uma opção popular para cabelos cacheados e ondulados, pois é um estilo ideal para exibir cachos definidos e um volume invejável. É um estilo ideal a partir dos 30 anos e que permite adicionar volume aos cabelos mais maduros que estão perdendo.

Chop

Trata-se de um estilo de bob que vai até alguns centímetros abaixo do queixo, com um corte reto, embora com as pontas desfiadas para dar movimento. Fica bem em rostos ovais e triangulares, proporcionando um estilo mais jovem, ideal para quem tem 30, 40 ou 50 anos. É comum usá-lo com uma risca no meio bem marcada, embora também seja tendência pentear as mechas da frente para o lado para mudar a estrutura.

Mini bob

O mini-bob sempre fica acima da mandíbula e pode ser cortado até o lóbulo da orelha, dependendo do cacho e do comportamento de cada cabelo. No cabelo cacheado, é cortado de forma escalonada (em camadas) para que os volumes estejam equilibrados e não achatem os lados (daí a forma resultante). Se combinarmos esse corte de cabelo curto cacheado com uma franja, daremos um ar mais dinâmico e até um estilo mais francês.

Long bob

Os cabelos médios também estão muito na moda e são as que melhor se adaptam a partir dos 40 anos, porque rejuvenescem a aparência e permitem um visual mais confortável, estiloso e gerenciável. Neste caso, é uma versão longa do corte bob que fica ideal em cabelos cacheados e ondulados. Corta-se logo acima dos ombros e, no caso de cabelos cacheados, o ideal é aliviar o peso com a tesoura através de camadas sutis nas laterais.

Clavícula

O corte de cabelo bob é um dos cortes de cabelo cacheado que melhor fica para mulheres de 50 anos. Além disso, é muito fácil de manter devido ao comprimento até a clavícula e oferece muitas opções de penteados, como coques, rabos de cavalo ou semi-presos. Em essência, é um estilo com uma inclinação característica para frente (com a parte de trás mais curta) que proporciona muito movimento. Em cabelos cacheados, os lados são levemente desfiados para não achatar o cacho.

Shaggy

O shaggy é ideal para cabelos cacheados porque é um corte que se baseia principalmente na textura. É construído com base em camadas que vão de cima para baixo, das mais curtas para as mais longas, criando um degradê muito visual. Em cabelos cacheados, permite reduzir o volume para dar um volume muito rejuvenescedor sobre a cabeça, sem perder o comprimento. É precisamente essa verticalidade que o torna um corte perfeito para nos fazer parecer mais jovens. Além disso, é muito fácil de manter tanto em cabelos cacheados quanto ondulados.

Bixie

O bixie voltou a estar na moda em 2022, também para cabelos cacheados. Trata-se de um corte de cabelo cacheado curto, a meio caminho entre o bob e o pixie. E combina o comprimento do corte mais popular com a forma do estilo duende. Isso lhe confere uma estrutura muito particular que destaca o rosto e permite exibir cachos bonitos e definidos. Fica ótimo com uma franja leve e oferece muito mais possibilidades do que parece no penteado.

Pixie

É outro dos estilos de cabelo curto na moda para cachos, pois, apesar de seu comprimento limitado, permite exibir textura encaracolada e volume. Neste caso, como o comprimento do cabelo se concentra na cabeça, é possível brincar com franjas, assimetrias, topetes e texturas volumosas naturais. Além disso, é um dos cortes mais rejuvenescedores, perfeito para qualquer idade, pois refresca e atualiza nossa imagem.

Corte de cabelo cacheado de comprimento médio: em camadas médias

Nada melhor para exibir cachos perfeitos (método curly) do que um corte médio em camadas. O escalonamento nos permite remover peso dos lados para que o cacho não seja esmagado e possa se expressar em toda a sua essência. Daí a forma arredondada do corte e o inegável efeito rejuvenescedor no rosto.

Cortes de cabelo comprido cacheado com franja

Os cabelos XL têm um grande poder rejuvenescedor, também com cachos, mas se adicionarmos uma franja, conseguiremos uma mudança de imagem muito eficaz na hora de nos fazer parecer mais jovens. Além disso, a franja não só realçará e enquadrará o olhar, mas também fará com que nossos cachos ganhem mais destaque.