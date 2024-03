Unhas em relevo: como é a nova tendência mais glamorosa e feminina de 2024

Se quiser elevar a irreverência e o estilo coquete nas suas mãos ao máximo, apresentamos as unhas em relevo, que ganham destaque em 2024.

Como o nome sugere, é uma manicure que inclui aplicações de diferentes tipos para se destacar sob um efeito 3D. Elas têm chamado a atenção tanto em sua versão mais discreta quanto em sua versão mais arrojada, só falta encontrar a que mais goste de você.

Unhas em relevo 2024

Ao estilo marinho

Conchas, pérolas, estrelas e outros detalhes ficarão lindos nas suas mãos, como se você tivesse saído do conto da Pequena Sereia. Um segredo que as unhas em relevo têm é que não se parecem, mas cada uma é uma tela particular que juntas contam uma história ou criam uma mesma linha estética.

Ao estilo coquete

Conforme afirma o Glamour, a moda coquete continua tão atual como semanas atrás, quando não parávamos de falar sobre isso nas redes sociais. Para imitar, o rosa é protagonista, com certeza. Escolha um modelo que combine bases lisas com outros detalhes mais chamativos e assim evitará sobrecarregar com essa cor tão potente.

Discretas

Precisamente, se você gosta de manter um perfil discreto e apostar em motivos mais delicados, porque menos é mais, temos unhas com relevo em bases lisas em tons nude, com um pouco de glitter ou brilhantes para seguir a tendência, mas de uma forma mais minimalista.

Ao estilo francês

E sim, as unhas francesas também podem aderir a essa tendência cheia de textura e dimensão, imitando a linha horizontal que as distingue, mas de forma mais divertida, talvez adicionando algumas ondas bem próximas às pontas das unhas e mantendo uma base monocromática, como no modelo original. Atreva-se a experimentar além do branco.