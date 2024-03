Unhas antienvelhecimento para se inspirar

Unhas antienvelhecimento para mulheres com mais de 50 anos Cores tendência (Foto: Pinterest)

Primavera-verão chegou e muitas mulheres estão se preparando para exibir, não apenas as roupas em tendência para esta temporada, mas também os cortes de cabelo e até as bolsas que são usadas nesta temporada floral e quente.

Há uma parte do nosso corpo que se presta a ser exibida no melhor estilo da primavera-verão de 2024 e trata-se das mãos, que devem ter uma unha especial para as mulheres de 50 anos se sentirem elegantes e bonitas.

Francesinha clássica

De acordo com especialistas, um dos tipos de unha que se deve usar são as clássicas francesas com uma cor nude ou rosa claro, adicionando um branco nas pontas para um visual bastante natural.

Tom azul ou glaciar

Os especialistas em unha recomendam o tom azul ou glaciar, lembrando fortemente o inverno, mas sem deixar de nos concentrarmos na primavera-verão. Além disso, aqui, o azul não tem apenas uma gama de opções, o que permitirá combinar com vários jogos cromáticos.

Vermelho clássico

As mulheres de 50 anos que desejam ter mãos rejuvenescidas podem recorrer a qualquer unha mencionada anteriormente. Enquanto, se tiverem uma festa noturna, podem exibir mãos elegantes com unhas vermelhas clássicas.