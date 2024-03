Saiba quem são as 4 mulheres mais más do zodíaco

As mulheres mais más de acordo com o zodíaco têm o poder de fazer com que aqueles que as conhecem passem do pior ao melhor, o ideal é não se aproximar delas. Antes de começar uma amizade, ao chegar a um novo local de trabalho ou simplesmente ao conhecer alguém novo, o ideal é perguntar o signo do zodíaco para evitar surpresas. Há mulheres que são as más da história, que têm o dom de fazer os outros se sentirem mal ou até mesmo desrespeitá-los.

Cuidado com elas!

Sagitário: é a bruxa mais terrível de todos os contos. É preciso ter cuidado com este signo de fogo, pois quando se acende, queima tudo em seu caminho. São conhecidos por serem como um barril de pólvora que explode, não importa há quanto tempo você os conheça, e podem arrasar com tudo o que encontram. É uma pessoa que não sabe controlar a raiva.

Existem alguns signos do zodíaco que explodem mais facilmente do que outros. (Pexels)

Capricórnio: é a personificação de todo mal. É um signo calculista e frio, na versão feminina significa problemas garantidos. É uma mulher que tem poucas amizades devido à sua capacidade de guardar rancor e cutucar a ferida. Ela só precisa de algumas palavras para ferir alguém.

Virgem: é a mulher considerada a rainha das críticas. É aquela pessoa que lembra dos quilos a mais que outras mulheres têm. Este signo, sem dúvida, é um dos mais cruéis na hora de conversar ou iniciar uma conversa.

Leão: é preciso ter cuidado ao acendê-lo, pois pode causar um incêndio quase impossível de apagar. Ele se dirige diretamente às pessoas que não gostam e é capaz de atacar com toda a sua força quem estiver à sua frente.