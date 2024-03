Penélope Cruz muda de visual e exibe o bob mais estilizado e rejuvenescedor aos 50 anos

Se estrelas do calibre de Penélope Cruz adotaram o bob clássico, é por uma grande razão e é que ele se posiciona nesta primavera como o mais rejuvenescedor de todos.

Aos 50 anos, a espanhola conseguiu tirar pelo menos uma década de cima com esta decisão estilística acertada que todas devemos copiar, porque além de moderna, é fresca e prática.

Popularizando o bob

De acordo com Glamour, a protagonista de Vicky Cristina Barcelona surpreendeu a todos com a estreia de seu penteado no desfile da Chanel Outono-Inverno 2024/25 na Semana de Moda de Paris.

Com muito estilo e personalidade, Penélope Cruz exibiu seu corte de cabelo curto, muito charmoso, com um bob clássico que reinventou com dois detalhes que rejuvenescem e que devemos ter em mente.

O primeiro deles é a franja lateral que enquadra o rosto e o torna mais doce, enquanto a segunda chave são as luzes entre loiro e mel que disfarçam as rugas e dão mais luz ao seu rosto.

A artista de 49 anos disse adeus ao seu clássico cabelo médio ou longo com ondas que usou por longos períodos de sua carreira, para nos lembrar que um toque de cor é suficiente para uma mudança positiva que nos fará parecer jovens.

“Nesta ocasião, vimos que você optou por um visual mais minimalista que nos remete imediatamente aos anos 2000 (...) A risca no meio também responde à estética do início do século e permite que o cabelo enquadre perfeitamente o rosto. As mechas em tom de mel trazem luminosidade ao rosto, além de que a tonalidade favorece uma aparência muito mais radiante”, apontam os especialistas da mesma fonte.