Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 30 e 35

Momento em que a espiritualidade entra em seu caminho e a boa sorte também. Existe muita força em você para colocar limites e cortar laços que tem feito mais mal do que bem. Abra seu caminho para coisas melhores sem medo!

Capricórnio - Cartas 3 e 7

Existe um prazo de validade para sofrer pelo passado e se entregar as lágrimas, pois o choro também deve ter seu fim. Ao entender isso e sofrer o suficiente para dar um basta, a sorte o acompanhará de novo e aliados muito melhores surgiram em seu caminho.

Aquário – Cartas 33 e 19

Cuidado com aquilo que você busca da porta para fora, pois nem todas as chances e pessoas que caem em seu caminho são boas. Saiba entender a hora de parar com alguns comportamentos destrutivos e mudar seu foco para ter uma vida mais saudável, pois assim ela também será mais prazerosa.

Peixes – Cartas 29 e 1

Um problema em sua vida precisa ser superado e você tem as virtudes para conseguir isso. Coloque sua sabedoria em prática e comprometa-se mais a criar a realidade que deseja e trará paz; está em suas mãos e é uma grande responsabilidade, especialmente se envolve o caminho de outra pessoa também.