Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 13 e 25

Momento de viver com precaução e de olho na intuição, principalmente quando se trata de traições ou gente falsa. Nem todo mundo quer se aproximar para fazer o bem e é importante ter consciência disso para não cair em cilada.

Virgem – Cartas 32 e 2

Notícias chegam para movimentar sua vida pessoal e lar. Por mais animadoras que sejam, tenha consciência pra ser prudente ao lidar com todo e tomar boas decisões, evitando qualquer tipo de embaraço no meio do caminho.

Libra - Cartas 36 e 9

Momento de caminhos abertos. Por mais que seja difícil ver agora e a partida de alguém ainda esteja em seu coração, é importante saber que a vida continua e possibilidades importantes surgem. Siga em frente!

Escorpião – cartas 20 e 4

Cuidado para não se deslumbrar demais e achar que tudo o que brilha é ouro. Atente-se as bandeiras vermelhas e intuição para superar obstáculos e evitar cair em dificuldades que são colocadas em seu caminho por gente que não tem boa intenção ou por más energias enviadas para você.