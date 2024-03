Os signos que devem se cuidar, pois a intuição está em alta

Março de 2024 começa com uma energia reveladora e intensa para alguns signos do zodíaco, que devem se cuidar para conviver de forma positiva com a intuição.

Confira quais são:

Sagitário

Os poderes intuitivos devem ser levados em conta, pois estão fortes no começo desse novo mês. É importante ser atento com as emoções e instintos, mas também se proteger, pois o ambiente e as outras pessoas podem mexer bastante com seu humor e saúde.

Capricórnio

A sensibilidade está mais alta e a consciência pode avançar bastante, não só para se conectar profundamente com os próprios pensamentos, mas também com as outras pessoas. É importante ouvir o coração e confiar na intuição, mas também se proteger para processar tudo com calma e não se precipitar.

Aquário

Muita conexão com os sonhos e com os desejos, o que tende a aumentar sua intuição. É hora de aprender a lidar com esses movimentos internos e se fortalecer, não permitindo que seu foco se torne confuso. O descanso e o apoio de quem realmente é seu aliado ajudará bastante.