Os signos do zodíaco que preferem ser diretos no amor

Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco não deixam dúvidas quando desejam conquistar alguém e tomam iniciativas importantes.

Confira quais são:

Áries

O ariano possui uma energia iniciadora que o faz dar passos concretos para conquistar o que quer em qualquer área da vida, especialmente no amor. Ao ser tão desejante, esse signo no controla a espontaneidade e impulsividade, mesmo assim não deixa o encanto de lado e pode conquistar ao mostrar uma valentia que não é facilmente encontrada.

Leão

O leonino é apaixonado e vive sua vida amorosa não só com coragem, mas também com atrevimento. Ele é carismático e criativo, o que o leva ter muitas estratégias para conquistar quem deseja, sempre impressionando com autenticidade e charme. Nem todos pensam sobre, mas sua comunicação está muito conectada com as emoções e o coração, o que transmite uma sinceridade muito atrativa.

Sagitário

O sagitariano sempre enfrenta os desafios e a realização dos seus desejos com otimismo, o que já os coloca facilmente como vencedores e conquistadores. No amor, nada o paralisa, pois ele tem toda a disposição e carisma para competir ou tomar atitudes que o aproximem daquilo que quer. Sua essência é muito intuitiva, o que o faz saber dar o que o outro espera mesmo de maneira consciente ou inconsciente.