Os 5 tipos de vestidos que não favorecem as mulheres depois dos 40 anos

Embora a maioria deles seja feminina e versátil, existem certos tipos de vestidos que não favorecem mulheres com 40 anos ou mais e, por isso, é necessário deixá-los fora do armário.

De acordo com os especialistas da ‘Clara’, “a chave não é apenas estar na moda, mas também favorecer a figura e refletir a personalidade de cada mulher”, por isso é importante lembrar que nem tudo nos fica perfeito, pois cada uma é única e bela à sua maneira.

5 vestidos que não favorecem mulheres com 40 anos

Um mini vestido para o dia a dia

Quando ultrapassamos a barreira dos 40 anos, é preferível que deixemos o comprimento mini e passemos para o comprimento midi, que se distingue por chegar até a metade da panturrilha. Parece mais elegante e é mais apropriado para os diferentes compromissos sociais que temos.

Vestido de lycra

Por outro lado, é melhor deixarmos de lado os vestidos feitos de lycra, elastano ou qualquer tecido semelhante que se destaca por ser muito justo ao corpo e exibir qualquer detalhe que tenhamos. Eles destacam muito essas pequenas imperfeições, mesmo em preto, então é melhor optarmos por tecidos mais grossos.

Vestido de uma cor vibrante

Entre os tipos de vestidos que não favorecem as mulheres de 40 anos ou mais também estão aqueles elaborados em tons neon ou fluorescentes, independentemente do corte ou design que tenham. Melhor nos orientarmos por cores mais neutras, relaxadas ou estampadas coloridas, sem exagerar.

Vestido de alças finas

Este tipo de minivestidos são muito simples e minimalistas, mas não representam sofisticação. Afaste-se dos decotes pronunciados frontais ou traseiros, alças finas ou muito curtas, que sejam excessivamente provocativos.

Vestidos com recortes

Embora se tornem tendência a cada primavera-verão, o design recortado não parece elegante após os 40 anos, principalmente se as aberturas estão na região do abdômen, as costas estão muito abertas, entre outras coisas. Melhor aberturas sensuais, mas não muito profundas, em uma perna.