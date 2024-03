O perfume que irá transportá-lo à sua infância se rodeie de uma aura angelical

A memória olfativa é algo real, por isso você vai adorar este perfume que vai te transportar para a sua infância e elevar seu ânimo enchendo você de boas lembranças.

Certamente a sua infância tem cheiros particulares que a caracterizam e que, ao voltar a percebê-los, se teletransporta para esses momentos mágicos que pode recriar com fragrâncias sintéticas.

De acordo com o Telva, o perfume que te transportará à sua infância deve atender a vários requisitos, como ter notas reconfortantes e quentes com um cheiro limpo, que para a maioria faz lembrar os primeiros anos de vida.

De acordo com os especialistas, o mais semelhante nesse sentido é o New Look da coleção privada de Christian Dior, que tem um cheiro de incenso, âmbar branco e uma combinação de aldeídos, de acordo com a mesma fonte.

Aqueles que experimentaram afirmam que a pele fica com uma fragrância rica de madeira e limpeza, que imediatamente te fazem sentir em um ambiente caloroso e acolhedor.

"Não cheira a flores nem a cítricos, mas é daqueles que deixam um rastro especial", afirmam, enquanto os seus criadores garantem que é um perfume unissex que "se situa entre relaxamento e rigor. Um jogo de equilíbrio que combina perfeitamente com o espírito Dior".

“Desenvolvida por Francis Kurkdjian, Diretor de Criação de Perfumes da Dior, a silhueta olfativa de New Look dá destaque a uma nota de âmbar, que não é econômica, pois no mercado varia em torno de US$ 210, mas será um investimento que valerá a pena para seus momentos mais importantes”.

É uma versão diferente e mais exclusiva em relação à original lançada em 2018 e que agora, em 2024, é mais inovadora em apresentações de 125ml e 250ml.