Mulher revela os dois sinais-chave para detectar se um homem é infiel e se torna viral: “nunca falha”

Um vídeo causou alvoroço nas redes sociais, onde uma mulher revelou dois sinais para detectar se um homem está te traindo. O registro foi compartilhado por baddgal_fifi no TikTok e rapidamente se tornou viral, gerando diversas reações.

As duas coisas que fazem

A influenciadora afirmou que sabe duas coisas que os homens infiéis sempre fazem.

"Tenho testemunhado como os homens que se enquadram nas duas categorias que mencionei fazem coisas muito suspeitas", afirmou.

"Pela minha experiência, eles costumam ter uma conta no Instagram onde seguem muitas mulheres que não conhecem. Se eu vejo que ele segue um monte de garotas fitness, sei que está disposto a enganar", expressou.

Em segundo lugar, ele apontou que "se você segue todas as garotas que conheceu, tem energia de traidor. A mulher que te serve tacos em um food truck... ele está seguindo. Se conversaram, se cruzaram, ele tem o Instagram dela".

Da mesma forma, ele manifestou que esses dois sinais também teriam o mesmo resultado se fossem feitos por uma mulher.

O vídeo gerou várias reações nas redes sociais, onde várias pessoas concordaram com a influenciadora.

"Isso descreveu meu ex. Outra coisa é se os amigos dele estão fazendo coisas suspeitas e eles acham isso normal", disse uma usuária.

“Normalmente, eu não saio com rapazes que têm Instagram. Uma vez, estava num encontro e ele começou a seguir a rapariga que estava a cantar no restaurante onde estávamos. Este era o meu ex, ele seguia todas as raparigas do planeta”, expressou outra mulher.