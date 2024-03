Feng Shui para solteiras: 6 truques para encontrar um parceiro

Bem diz o ditado que ‘na guerra e no amor tudo vale’, é por isso que muitas mulheres esgotam todos os seus recursos para encontrar o amor de suas vidas, pois estão cansadas de estar sozinhas, solteiras, querem compartilhar suas vidas, sentir ‘borboletas no estômago’ e ver seus olhos brilharem de tanta empolgação, é por isso que algumas recorrem ao Feng Shui para encontrar sua nova parceira.

Através desta prática milenar, que se concentra em harmonizar o ambiente para promover a prosperidade em todas as áreas da vida, busca-se desbloquear o canal de energia do amor para que as vibrações possam fluir com facilidade e assim a ‘outra metade da laranja’ chegue.

Casal em casa Como conseguir casais (Imagen de Prostooleh en Freepik )

A revista AD Magazine detalha que, para que esse sentimento tão puro esteja presente em sua vida, é necessário conhecer quais elementos o fortalecem e quais o enfraquecem. Segundo eles, o fogo é o que gera toda a energia em torno do amor, enquanto a terra a gera de forma universal. Por outro lado, o metal e a madeira o enfraquecem e destroem, respectivamente.

Dicas para acabar com a solteirice mais cedo do que tarde

1. A cor vermelha, no Feng Shui, está associada a emoções fortes, paixões e, claro, ao fogo. Por isso, diz-se que tem muito poder. Por isso, você deve dedicar uma área da sua casa para colocar alguns elementos nesse tom. Também pode ser rosa. No entanto, deve haver um equilíbrio. Você potencializará o efeito se combinar com um terracota ou marrom, que representarão o elemento terra.

2. Os símbolos não podem faltar, e alguns que pode usar são as pombas, andorinhas ou os patos mandarins, que devem estar sempre em pares e um de frente para o outro. Pode colocá-los na sua mesa de cabeceira.

3. No seu quarto, opte por usar roupas de cama em tons neutros, como bege, rosa ou amarelo bebê, evitando o branco total, pois é associado ao metal e lembre-se de que este elemento enfraquece a energia do amor.

4. Para atrair a paz, as velas vermelhas aromáticas são a melhor alternativa. Basta acendê-las uma vez por semana, por cerca de duas horas, para que toda a energia positiva circule.

5. Uma das formas de atrair o amor é enviando diretamente um sinal. No seu banheiro, coloque outra escova de dentes, como se fosse para o seu parceiro, ou um desodorizante masculino.

6. E, claro, mantenha sempre tudo em ordem e limpo. De tempos em tempos, mova seus móveis e faça uma limpeza geral, pois isso é uma regra básica do Feng Shui. Reforce isso com incensos ou velas aromáticas, seja na sua sala, quarto ou banheiro.