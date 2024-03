Feng Shui: os 5 objetos que você nunca deve colocar na entrada da sua casa, pois atraem má sorte

A entrada da casa é um dos lugares mais importantes, de acordo com as crenças do Feng Shui. De acordo com as normas desta prática milenar de origem taoísta, este espaço está altamente relacionado com a saída e entrada das energias positivas e negativas do lar. Portanto, decorá-lo de forma correta pode ajudar a manter as boas vibrações, mas alguns objetos têm o poder de bloquear a passagem da harmonia. No entanto, há uma maneira de evitá-los.

Nesse sentido, existem cinco objetos que nunca devem estar na entrada da casa, pois servem para atrair má sorte e reter energias negativas.

Feng Shui: cinco objetos que nunca devem estar na entrada de casa

Para organizar de forma harmoniosa a casa, é necessário recorrer ao Feng Shui, uma disciplina originária da China que permite tirar o máximo proveito dos espaços e objetos de uma casa. Graças a essa prática milenar, é possível antecipar os cinco objetos que nunca devem estar na entrada de casa.

Objetos acumulados: o ideal é não encher a entrada da casa com objetos, pois podem atrair má sorte. O Feng Shui revela que deixar objetos nesta parte da casa é sinônimo de uma mente caótica e desequilibrada.

Espelhos: Nada de espelhos na entrada de casa! Este objeto faz parte da lista daqueles que nunca devem estar perto da entrada de casa porque podem atrair má sorte. Os espelhos podem desviar as energias positivas e não permitem que a casa se encha de harmonia.

Objetos na porta: não se deve obstruir a entrada da casa: o acesso ao lar deve ser simples, rápido, fácil e prático, por isso, não se devem usar cadeiras, plantas ou brinquedos. Esses objetos nunca devem estar no caminho para a casa, pois, de acordo com o Feng Shui, atraem má sorte.

O Feng Shui proíbe espelhos, escadas e pouca iluminação na entrada de uma casa porque podem atrair má sorte

Escadas: é um objeto que deve estar completamente afastado deste espaço doméstico, pois pode deslocar as energias do exterior para outras áreas da casa que não estejam protegidas contra a má sorte.

Pouca iluminação: O Feng Shui revela que uma lâmpada queimada é um dos objetos que nunca devem estar na entrada de uma casa, pois atraem má sorte. A luz é a fonte de energia e uma lâmpada que não funciona absorve toda a energia positiva ao seu redor.