Estes seriam os melhores perfumes femininos importados de 2024?

Mesmo com diversas mudanças nos padrões de perfumes, uma fragrância clássica sempre será o sonho de consumo de quem entra no mundo da perfumaria.

Então se você quiser saber quais são os aromas clássicos que ainda fazem muito sucesso até mesmo em 2024, a lista a seguir foi elaborada especialmente para você!

Veja os melhores perfumes femininos importados em 2024.

Olympéa - Paco Rabanne (2015)

As notas de topo são: Jasmim Aquático, Mandarina Verde e Flor de Gengibre. As notas de coração são: Baunilha e Sal. As notas de fundo são: Âmbar Cinzento, Madeira de Cashmere e Sândalo.

La Vie Est Belle Lancôme (2012)

As notas de topo são: Groselha Preta e Pera. As notas de coração são: Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Scandal - Jean Paul Gaultier (2017)

As notas de topo são: Laranja Sanguínea e Mandarina. As notas de coração são: Mel, Gardênia, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pêssego. As notas de fundo são: Cera de Abelha, Caramelo, Patchouli e Alcaçuz.

Idôle - Lancôme (2019)

As notas de topo são: Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Rosa e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Baunilha, Patchouli e Cedro.

Femme de Montblanc - Montblanc (2006)

As notas de topo são: Canela, Cardamomo, Abacaxi e Bergamota. As notas de coração são: Heliotrópio, Rosa Turca, Flor de Laranjeira e Jasmim. As notas de fundo são: Chocolate amargo, Patchouli, Âmbar, Framboesa, Almíscar, Pêssego e Vetiver.

*Acordes retirados do site ‘Fragrantica’.

