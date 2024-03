Uma enfermeira de uma clínica veterinária foi surpreendida no quintal de sua casa, ao chegar do trabalho e se deparar com uma caixa misteriosa deixada em seu quintal. Apesar do conteúdo lacrado, a profissional da saúde sabia exatamente o que esperar antes mesmo de conferir. O relato, extraído do portal The Dodo, aconteceu no sul da Austrália.

Ao se aproximar da caixa, a enfermeira percebeu uma mensagem escrita com marcador preto no papelão, dizendo: “Encontrado na beira da estrada”.

Apesar do texto enigmático e do silêncio dentro do objeto, a enfermeira teve um palpite e estava completamente correta ao abrir. Aliviada por encontrar vida na caixa, a enfermeira se deparou com duas gatinhas acordadas, apesar do estresse e calor enfrentados por elas.

“[Eles estavam] estressados, mas felizes em ver alguém”, disse um representante de Noah’s Crossing, clínica veterinária onde a enfermeira trabalha, ao The Dodo.

Cuidados posteriores

Apesar do alívio de encontrar a dupla de gatas vivas na caixa, os funcionários da clínica veterinária ficaram de coração partido ao saber do abandono dos animais em um dia de calor excessivo. Eles recomendam que caso alguém precise realojar algum animal, é importante ligar para especialistas locais em serviços de animais para o processo ser feito com segurança.

Enfermeira encontra caixa misteriosa com bilhete deixada em seu quintal e se surpreende (Reprodução/NOAH'S CROSSING VET CLINIC)

“É triste que as pessoas não consigam tomar as medidas adequadas”, disse o representante.

Apesar do abandono cruel às gatinhas, a equipe da clínica as compensou com todo cuidado e assistência necessários durante sua estadia no espaço. Após os exames e esterilização, a dupla de felinos estava pronta para um novo lar.

“Elas [tinham] personalidades muito brilhantes, extrovertidas e amorosas”, disse o representante. “[Elas] certamente mereciam encontrar um lar que os amasse.”

Não demorou muito para as gatinhas se realocarem em uma família amorosa. Atualmente, a dupla segue recebendo todo o amor merecido.