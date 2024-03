“Dinheiro é energia”: influenciadora é criticada por dizer que “quando um homem ama, não economiza”

Mais uma vez, a modelo mexicana Dania Méndez protagonizou um escândalo por sua maneira de desejar ser tratada por seus parceiros, o que foi duramente questionado pelos internautas. Ela concedeu uma entrevista ao podcast Revista Influencer, na qual falou sobre a polêmica gerada por suas palavras ao admitir que rejeitou o celular que seu ex-namorado lhe deu, por ser mais barato do que o que ela já tinha.

No dia 28 de fevereiro, perguntaram à criadora de conteúdo se ela se preocupa se o homem com quem está saindo tem dinheiro, e ela foi muito direta em sua resposta: “Sim e não, depende para o quê. Eu quero um homem que seja independente, que seja melhor do que eu, porque já tentei estar com alguém e crescer juntos, também com quem tinha dinheiro... e isso é o que mais irrita, que têm dinheiro e podem te dar, então, por que não te dão (em referência ao celular)”.

Ela afirmou que ter um novo telefone é vital para ela: "Para mim, um iPhone é um desafio. Quando sai um novo iPhone, eu trabalho para comprá-lo, porque alguém que não vive de fotos, de modelagem, não vai entender, porque é minha única ferramenta de trabalho".

No entanto, as palavras de Dania, de 32 anos, que explodiram a caixa de comentários do Instagram do veículo de comunicação, foram mais uma vez relacionadas ao dinheiro e o quão conformistas os homens podem ser.

"Interessada, pois sempre que quis mais e mais, e mais e mais, e se você não, é porque é conformista. Eu acredito que quando um homem te ouve e ama de verdade, ele não poupa, por quê, porque acredito que uma amiga também disse, também o material e também o dinheiro são energia, e essa energia está sendo direcionada a você como intenção, como atenção porque pensei em você, ou seja, não é interesseira", afirmou.

Mas os internautas não hesitaram em se manifestar: "Que maneira de justificar ser 100% material e superficial!", "Não sabe o que é trabalhar?", "O interesse a longo prazo é ruim, pois você faz as coisas mais por dinheiro do que por amor", "Agora sim você está errando, a vida é sobre limites e se você vê tudo em termos de dinheiro é porque tem uma ferida que não superou", e "Se você quer mais e mais e mais, use essa energia para trabalhar e assim ter mais e mais e mais", escreveram para ele.

Ela se qualificou como uma mulher trabalhadora, pois desde os 12 anos ganha dinheiro de forma honesta, quando começou como garçonete em um pequeno restaurante. Além disso, ela se descreve como uma “doadora”, pois quando está apaixonada, ela dá tudo de si, tanto espiritual quanto materialmente. Ela também acrescentou que terminou com seu parceiro por causa de uma infidelidade dele e não por causa do presente do telefone.