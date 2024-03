Diga ’sim’ aos blazers com vestidos maxi para parecer moderna e chique: veja como você pode usar

A moda não é apenas uma forma de vestir, mas uma ferramenta de empoderamento pessoal que nos permite projetar confiança e elegância. Desde as tendências mais vanguardistas até os clássicos atemporais, cada uma de nós busca encontrar aquela combinação perfeita que reflita nossa personalidade e nos faça sentir seguras e bonitas. Embora não haja regras absolutas, às vezes precisamos de conselhos para combinar as roupas que temos em nosso armário e que às vezes pensamos que não há como fazê-las parecer boas juntas.

Uma dessas combinações que muitas acreditam ser impossíveis são os blazers com vestidos maxi, pois tendemos a acreditar que um (os blazers) é apenas para situações relacionadas ao trabalho e negócios, e que o outro (os vestidos maxi) só podem ser usados em ocasiões informais ou festas no jardim. A realidade é que eles ficam muito bem juntos e aqui dizemos como combiná-los.

É por isso que os blazers e os vestidos maxi combinam bem juntos

Moda A combinação de blazer com vestido maxi é ideal para esta temporada (Pinterest)

Os blazers são muito mais do que uma simples peça de vestuário; são uma peça fundamental que pode transformar completamente qualquer conjunto. Desde reuniões de negócios até saídas informais, esta peça versátil é um elemento essencial que não pode faltar no seu guarda-roupa. Estas peças têm o poder de elevar instantaneamente qualquer conjunto. Com o seu design estruturado e ajustado, adicionam um toque de sofisticação e estilo ao seu visual.

Por outro lado, os vestidos maxi são uma declaração de estilo e conforto que você deve ter em seu guarda-roupa. Assim como os blazers, são uma peça extremamente versátil que se adapta a uma ampla variedade de ocasiões e estações. Uma das maiores vantagens dos vestidos maxi é o conforto, além de criarem uma silhueta favorecedora que realça suas curvas de forma sutil e elegante.

Assim você pode combinar um blazer com um vestido maxi

Escolha o blazer adequado: Para alcançar uma combinação perfeita, é importante selecionar o blazer adequado que complemente o estilo e a cor do seu vestido longo. Opte por um blazer com um corte clássico e que se ajuste bem à sua figura. Blazers em tons neutros como preto, branco, cinza ou bege são opções infalíveis que combinam facilmente com uma variedade de vestidos. Claro, também pode buscar algo mais ousado com cores e estampas.

Contraste com cores: Uma maneira de criar um visual mais interessante é contrastando as cores de cada peça. Por exemplo, se o seu vestido for de uma cor sólida, você pode optar por um blazer em um tom complementar ou até mesmo com um estampado sutil. Isso adicionará profundidade e estilo ao seu visual.

Aposte em camadas sutis: Você pode brincar com diferentes comprimentos de blazer, desde modelos curtos até estilo boyfriend, para variar seu estilo de acordo com a ocasião.

Destaque a cintura: Os vestidos maxi podem ser tão soltos quanto você quiser, mas se deseja realçar sua figura, opte por usar um cinto para definir e criar um efeito mais estruturado. Isso funciona especialmente bem com vestidos longos fluidos ou com corte império. Além disso, você pode definir mais sua silhueta com um blazer acinturado.

Não se esqueça dos acessórios: Complete o seu visual com acessórios que complementem tanto o blazer quanto o vestido. Opte por joias minimalistas e elegantes para manter a atenção no conjunto. Além disso, sapatos de salto alto em um tom que combine com o blazer ajudarão a alongar visualmente suas pernas e acrescentarão um toque final de sofisticação.