Botas altas na primavera-verão? Assim você pode combiná-las para tirar proveito

Botas altas também são tendência na primavera-verão (The Glam) (The Glam /Pinterest)

As botas altas não são exclusivas do outono ou inverno. Com essas ideias de looks você aprenderá a combiná-las para usá-las nesta primavera-verão de 2024 e, na verdade, ao longo de todo o ano.

Apesar de a temperatura estar aumentando, há certas dicas para equilibrar o visual e continuar se mantendo fresca durante esses dias, além de parecer feminina, charmosa e mais elegante apenas com a inclusão deste calçado que chama atenção.

Como usar botas altas?

Com blazer

Se é fã de blazers oversized, deve saber que ficam fantásticos com botas altas. Para não parecer tão coberta, pode jogar mostrando um pouco de pele com um crop top que lhe dê aquele toque juvenil. Lembre-se de dar vida ao look com cores chamativas, como um belo fúcsia.

Com calções jeans

Claro que também pode equilibrar exibindo as tuas pernas tonificadas com calções de jeans e assim também parecerás mais alta. Às vezes, as botas altas tendem a ‘cortar’ a nossa estatura visualmente, por isso, desta forma, a tua silhueta ficará melhor e estará mais confortável para os seus compromissos diários.

Com um vestido estampado

Um vestido estampado é um clássico em todas as primaveras-verões e em 2024 não será exceção. Se quiser parecer mais magra, opte por um estampado ou design pequeno e uniforme, pois isso ajudará a disfarçar esses ‘pneuzinhos’ ou ‘imperfeições’ que a incomodam. Se o vestido for mini, melhor ainda, pois quando é midi (na altura da panturrilha), pode fazer você parecer muito baixa.

Em monocromático

Outra chave para usar suas botas altas sem parecer mais baixa é manter o visual monocromático, ou seja, da mesma cor, não necessariamente na mesma tonalidade. Use sua criatividade para combinar peças básicas que você tenha no guarda-roupa com a cor dos seus sapatos e verá a diferença.