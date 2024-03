As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (7).

Sagitário

Nesta semana, o tarot indica que você é apaixonado e obcecado por alguém muito próximo de você. Dê lugar aos impulsos e espere o momento porque a paciência é sábia e tudo tem o seu tempo. E fique atento: Quando são tomadas decisões que mudam o nosso rumo, não podemos voltar atrás.

Capricórnio

Resolva tudo que vier no seu caminho e não fique paralisado, vire a página para poder seguir em frente, mas com a plena convicção que você enfrentou e que agora está caminhando para a abundância. O tarot indica que você está no caminho certo para começar algo novo em sua vida pessoal. O passado ficou para trás e essa é uma conquista que você deve comemorar.

Aquário

Será um momoento com alguns desafios muito necessários porque há situações que precisam de ser ajustadas para que corram bem. No amor, quando vocês tomam a decisão de viver juntos como casal, sabem muito bem que nem tudo é amor e paixão, que existem diferenças que às vezes se tornam inconciliáveis.

Peixes

Seu humor vai mudar. Você desanimou: monólogos cinzentos com a ideia de que a vida é uma sucessão de horas ruins em comparação com a resignação de quem aceita que é assim, de braços abertos. Independentemente do que aconteça no mundo – que não mudará da noite para o dia – você começará seus dias com passos seguros que o levarão a algum lugar.

