As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (7).

Leão

Trata-se de escrever o que vem à mente sem prestar atenção à ordem das frases. Libere os sentimentos mistos e agudos que habitam você e acorde no meio da noite para que no meio do choque perceba que está com um nó emocional por experiências que não digeriu. Apesar de afirmarem que não o alteram, eles o alteram. Bem-vindo então à sua liberação emocional por meio da escrita.

Virgem

O mundo de cabeça para baixo. Vários destacam sua maneira de se referir a qualquer acontecimento com originalidade e humor, sabendo que o humor sempre dá outra perspectiva sobre os problemas. Enquanto isso, você sente que o poço da sua criatividade está se esgotando e a terra rachada vai aparecer ao fundo. Você não vê que suas análises são inovadoras, não vê que elas atualizam suas ideias e ampliam seu horizonte!

Libra

O que você realiza é significativo, mesmo que não se trate de megaprojetos ambiciosos de interesse global destinados a transformar o mundo. De acordo com o Ás de Paus, você persistirá em suas pequenas jornadas, que, na realidade, não são tão pequenas, e levando em consideração sua disciplina, sem dúvida, serão mais eficazes do que as empreendidas por aqueles que buscam alterar o curso dos astros.

Escorpião

Estar apaixonado merece destaque, especialmente quando as questões cruciais da vida são negligenciadas em meio à agitação dos mercados, à complexidade política e às acomodações das grandes potências, entre outros aspectos. Como expresso no poema: ‘Estar contigo ou não estar contigo é a medida do meu tempo... Sim, eu já sei, meu amor: a ansiedade e o alívio ao ouvir tua voz, a expectativa e a lembrança.

Com informações do site Nueva Mujer