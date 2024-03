As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (7).

Áries

Você não é a única pessoa que se atormenta com o que diz e faz e confia que fará diferente da próxima vez. Você não é responsável pelas discussões recentes que não pôde evitar e alguns se aproveitaram disso argumentando que ocorreram por sua intolerância e recusa em reconhecer seus erros. Se permitiu culpar-se como pesos pesados nas costas.

Touro

Defende o bom uso das palavras para nomear o que acontece e também as emoções. Deixe as palavras saírem do fundo e derrubem os muros de contenção. Você tem consciência do que você diz e dos outros, da importância das palavras com um importante ditado: “São como moedas: quanto mais se usam, menos valem e ninguém sabe o que nomeiam, o que significam .”

Gêmeos

A chuva não cai apesar das orações nos campos, os fogos voltaram. Circula a ideia - não é apocalíptica - de que este mundo, pode acabar transformado numa bola de fogo. Alguns, apoiados por dados científicos, sustentam que é tarde demais para parar a destruição. Você acha que a humanidade ainda pode parar a corrida terminal.

Câncer

Você se esforça demais para obter resultados, tanto que eles evitam que você escape de suas perguntas. Consideremos que se perde tempo em diagnósticos exaustivos e manifestos de boas intenções, enquanto as ações ficam atoladas nos corredores da burocracia que aumenta e consequentemente as mordaças e os contratempos também aumentam. Vai demorar um pouco para esperar.

