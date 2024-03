A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Capricórnio – Carta O Sol

Momento em que a vida brilha e entrega boas notícias, mas isso não significa que não é preciso agir de forma responsável e ponderar suas decisões. Seja no campo financeiro, profissional ou amoroso, é hora de levar em conta as intuições e sentimentos, mas também ser realista e equilibrado para não entrar em caminhos movidos apenas pela impulsividade.

Sagitário – Carta O Mundo

É muito bom renascer novamente e poder se destacar com tudo o que deseja fazer. No entanto, não ache que somente você tem o poder e que não depende de outras pessoas. Controle sempre o egoísmo e compreenda que sabe mais quem não olha somente para o próprio umbigo ou se coloca em um pedestal distante de todos.

Aquário – Carta O Imperador

Saiba manter sua postura e lutar por aquilo que acredita, mas não deixe que isso endureça sua percepção e intuição. O inconsciente pode aparecer com respostas importantes que o colocam em vantagem diante dos obstáculos ou para realizar os sonhos que considera fundamentais.

Peixes – Carta A Roda da Fortuna

Olhe para os movimentos da vida com empatia e reflexão; todos erram, todos acertam e todos ficam por cima e depois por baixo. É momento de ser esperto, mas também não fugir das consequências das próprias escolhas ou atitudes, pois a justiça será feita, favoreça ou não a sua vida.