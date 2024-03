5 modelos de vestidos que não favorecem as mulheres com mais de 60

Quando uma mulher atinge os 60 anos, sempre procura roupas que a permitam parecer elegante, sofisticada e destaquem aquela parte do seu corpo que favoreça ao usar um vestido em uma ocasião formal.

No caso dos vestidos, de acordo com Asun Domínguez, uma reconhecida modelista industrial, existem cortes que, mesmo estando na moda, não favorecem nem estilizam uma mulher nessa idade.

Além de seguir as tendências, é necessário ter claro quais são aqueles cortes de vestido que não favorecem a silhueta e que de forma alguma farão você parecer mais jovem.

Vestidos muito justos

É importante evitar roupas muito justas, pois podem destacar áreas problemáticas e fazer com que a figura pareça menos harmoniosa.

Vestidos com detalhes volumosos na parte superior ou inferior

Detalhes como babados, dobras excessivas ou camadas de tecido adicional podem adicionar volume indesejado a certas áreas do corpo e afetar a percepção da figura.

Vestidos império

Este tipo de corte tem a cintura logo abaixo do busto e pode não favorecer, já que pode fazer com que a parte superior do corpo pareça mais larga e um todo menos equilibrado.

Cores e padrões pouco favoráveis

Alguns cores ou estampas podem criar ilusões de ótica que afetam a percepção. É importante escolher cores e padrões que favoreçam a silhueta.

Decotes inadequados

Alguns decotes podem fazer com que a parte superior do corpo pareça mais larga ou mais estreita do que realmente é. É importante encontrar um decote que se adapte bem à sua forma.