Sabores do Brasil: feijoada lidera pesquisa como favorita nacional

Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Guia Viajar Melhor, em colaboração com a Travel Media PR, revelou os pratos típicos mais apreciados pelos brasileiros.

No topo dessa lista, a feijoada se consagrou como o prato preferido, simbolizando a rica culinária do Brasil. Este estudo não só destacou a feijoada, mas também revelou uma lista com os 10 melhores pratos para se deleitar em território nacional, mostrando a diversidade gastronômica do país.

Sabores que unem culturas

Além da feijoada, o churrasco gaúcho ocupou orgulhosamente o segundo lugar, evidenciando a tradição do sul do país na arte de assar carnes.

O emblemático arroz com feijão, presente no dia a dia da maioria dos brasileiros, garantiu o terceiro lugar, reafirmando sua posição como uma combinação clássica da cozinha nacional.

A pesquisa ainda destacou pratos regionais como a moqueca, tanto na sua versão baiana quanto capixaba, e o feijão-tropeiro de Minas Gerais, que ocuparam, respectivamente, o quarto e quinto lugares no ranking.

Confira o ranking completo:

1. Feijoada

2. Churrasco

3. Arroz com feijão

4. Moqueca

5. Feijão-tropeiro

6. Baião de dois

7. Acarajé

8. Tacacá

9. Vatapá e cuscuz

10. Virado à paulista

Destinos gastronômicos imperdíveis

O estudo também apontou os três principais destinos gastronômicos do Brasil, segundo a preferência dos turistas. Minas Gerais liderou essa lista, famosa por sua diversidade de pratos e iguarias como o queijo, o doce de leite e o pão de queijo.

A Bahia, com sua culinária rica em sabores intensos e marcantes, ficou em segundo lugar. O Pará, com suas influências indígenas, portuguesas e africanas, destacou-se em terceiro lugar, sendo o tacacá um de seus pratos mais conhecidos.

Fonte: Guia Viajar Melhor

