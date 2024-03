Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco em março de 2024

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco em março de 2024!

Áries - O Sol

A energia do sol irá dominar você. Você terá dois golpes de sorte e uma mudança positiva está chegando em sua vida. Não tenha medo de se destacar!

Touro - O Imperador

Sua energia é de persistência, mas tenha cuidado com teimosia. A carta indica que será um mês repleto de conquistas profissionais par quem aproveitar as oportunidades.

Gêmeos – O Carro

Neste mês é hora de seguir sempre em frente e nunca duvidar da sua capacidade de realizar o seu trabalho, pois a recompensa virá.

Câncer - Ás de Ouros

Este mês de março é seu e toda a boa sorte estará ao seu redor. Tenha coragem e impulso para vencer!

Leão – Justiça

A verdade e a justiça reinarão em sua vida e que tudo correrá bem, especialmente em seu trabalho ou carreira.

Virgem - A Estrela

É hora de ter uma boa atitude para crescer profissionalmente e procurar as oportunidades com calma e persistência.

Libra - Roda da Fortuna

Você colherá a abundância que merece e terá uma energia vibrante para realizar seus sonhos e metas.

Escorpião - O Mundo

Nesse mês, o amor e a felicidade impulsionam sua energia para novos horizontes. Não tema!

Sagitário - O Mundo

Vantagens e conquistas que o movem! Tenha autoconfiança para -ser melhor em tudo o que faz.

Capricórnio – A Temperança

Energia de perseverança e paciência. Este mês você alcançará o crescimento profissional, não tenha medo de dar um passo adiante.

Aquário - O Julgamento

Boa sorte e oportunidades importantes e repletas de abundância. Seu caminho é marcado pela transformação este mês.

Peixes - A Torre

A boa energia do universo está a seu favor. É hora de ter progressos sem precedentes na sua vida profissional e financeira.