Os signos que podem ficar solteiros por muito tempo

Alguns signos do zodíaco possuem características que podem influenciar na maneira como levam sua vida amorosa e acabam contribuindo para que as fases de solteiro sejam mais duradouras.

Confira quais são:

Virgem

O virginiano é um dos signos que mais gosta de elaborar, muitas vezes se dedicando a grandes preparações, organizações e cuidadoso cumprimento das etapas. Quando essa inteligência, que é muito útil na vida, também se torna muito presente nos sentimentos, esse signo pode passar a se tornar complexamente seletivo nas relações amorosas. Sua confiança e coração não é conquistado facilmente e irá demorar um pouco mais para que algo seja concretizado – algo que nem todas as pessoas esperam.

Sagitário

O sagitariano pode viver por uma busca pela expansão da consciência e experiência, algo que o deixa mais interessado em fazer novas descobertas do que de construir relacionamentos sérios. Sua ousadia e impulsividade nem sempre se conectam bem com conexões sólidas, porque ele está em constante mudança. Por mais que seja apaixonado e muito otimista com as relações, nem todos acompanham sua disposição e transformações.

Aquário

O aquariano é muito original e criativo, o que o faz focar muito no futuro, mas também ser desapegado. Por vezes, são de sentimentos mais reservados e encontram mais simples viver na liberdade de relações sem cobranças ou projetos que tomam conta da vida. A confiança e a paixão são construídas quando muitas coisas em seu interior e exterior se alinham, uma situação que não é tão simples e pode demorar mais do que o esperado.