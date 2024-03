O pâncreas é um órgão vital que produz enzimas ou sucos digestivos que são segregados no intestino, ajudando na digestão dos alimentos, além de regular os níveis de açúcar no sangue através da produção de insulina e também produz outras hormonas que são liberadas na corrente sanguínea.

Às vezes, quando esta parte do corpo fica inflamada, é conhecida como pancreatite e geralmente pode ser causada por golpes ou traumas no abdômen, ingestão de alimentos muito gordurosos, tumores na área, alguns medicamentos, doenças hepáticas e predisposição racial, como por exemplo no schnauzer miniatura, no entanto, pode afetar cães de todas as raças, idades e sexos.

O Dr. Carlos Cifuentes, veterinário do Pet Food Institute, aponta sete sintomas que podem indicar que seu bichinho de estimação está sofrendo desta condição:

1. Vômito

2. Diarreia

3. Perda de apetite

4. Dor abdominal

5. Depressão

6. Febre

7. Desidratação

No caso de o seu cão apresentar algum destes sinais, é vital levá-lo imediatamente ao veterinário para iniciar uma terapia de urgência, que pode incluir administração de líquidos por via intravenosa, oxigênio e medicamentos.

Além disso, o Dr. Cifuentes acrescenta que "a modificação da dieta desempenha um papel importante no cuidado terapêutico bem-sucedido de cães com pancreatite aguda, onde os principais objetivos são fornecer calorias e nutrientes suficientes para sustentar a recuperação e minimizar o vômito ou regurgitação".

Posteriormente ao diagnóstico da doença, o especialista recomenda fornecer um alimento com baixo teor de gordura (inferior a 15%), uma vez que seu alto conteúdo é o principal desencadeador da pancreatite. Além disso, sugere-se evitar alimentos ricos em açúcares simples, que podem aumentar os níveis de triglicerídeos no sangue. Oferecer refeições pequenas e frequentes também ajudará a estimular a produção de enzimas digestivas e prevenir o acúmulo de gordura no pâncreas. Por fim, é recomendado suprimir o consumo de alimentos processados e doces.

É normal que muitos cães com esta condição apresentem algum grau de desidratação devido aos vômitos ou diarreia contínua, o que torna a água um nutriente essencial. No entanto, oferecer água ou líquidos pode piorar a situação causando mais náuseas ou risco de aspiração, por isso é vital o acompanhamento do veterinário nestes casos.

O veterinário recomendará a dieta mais adequada para o seu peludo, pois, embora possam se recuperar completamente, alguns podem precisar de uma alimentação baixa a moderada em gorduras para toda a vida. Lembre-se de que a forma como os alimenta é crucial para manter o seu bem-estar, pois eles precisam de mais de 40 nutrientes essenciais, o que é difícil de alcançar com restos de comida ou comida caseira. Portanto, fornecer uma ração comercial para animais de estimação dos Estados Unidos garante a melhor e mais segura nutrição para uma vida saudável e feliz.