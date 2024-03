O que a quantidade de pessoas com quem você teve relações sexuais diz sobre você? A ciência explica

O que a quantidade de pessoas com quem você teve relações sexuais diz sobre você? |

Para muitas mulheres ainda pode ser um tema tabu, mas isto é o que a quantidade de pessoas com as quais você teve relações sexuais diz sobre você, de acordo com a ciência.

Obviamente, não traz consigo a série de preconceitos que são próprios da sociedade, especialmente quando se trata delas, porque a cultura machista atribui ‘virilidade’ a eles quanto mais experiência tiverem nesse campo, enquanto as mulheres são difamadas e rotuladas.

O que a quantidade de pessoas com quem você já teve relações sexuais diz sobre você?

Bem, um estudo realizado por Zhana Vrangalova, pesquisadora e professora da Universidade de Nova York, citado em Soy Carmín, afirma que as pessoas que tiveram múltiplos parceiros sexuais são mais extrovertidas e, portanto, mais positivas e felizes.

As pessoas mais extrovertidas atraem mais pessoas e têm mais vida sexual | (Pavel Danilyuk/Pexels)

Na verdade, ter mais sexo é uma consequência desses traços de personalidade porque "as pessoas gravitam em direção a isso" e, assim, aumentam suas chances de ir para a cama com um parceiro.

No entanto, isto não é uma camisa de força e cada indivíduo tem o seu número. Pelo menos as pesquisas afirmam que a média entre adultos é de quatro a dez pessoas, mas o número costuma ser maior em homens do que em mulheres. Elas indicam que ter mais de 15 já é considerado "excessivo" pela maioria das pessoas.

Os homens têm mais parceiros sexuais do que as mulheres em média | Foto de Tatyana Dobreva e Bas Glaap em Unsplash

Por outro lado, um estudo publicado em BMJ Sexual & Reproductive Health afirma que as características associadas a homens e mulheres que têm mais sexo são ter uma idade mais jovem, ser separado ou solteiro, fumar e beber álcool.

Nos homens exclusivamente, destacaram a homossexualidade, estar nos níveis mais altos e mais baixos de riqueza, enquanto nas mulheres associou-se a bissexualidade, ser de etnia branca e praticar atividade física regular entre os participantes da amostra.