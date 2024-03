O estilo hippie está na moda? As calças boca de sino com botas serão tendência na primavera: veja como usar

A moda hippie está fazendo barulho e as calças boca de sino e botas prometem invadir seu guarda-roupa na próxima primavera-verão. Sem dúvida, uma das combinações perfeitas para qualquer temporada e para todos os gostos, tenho certeza de que você vai querer aderir à tendência em mais de uma ocasião.

Pouco a pouco, as tendências em jeans têm vindo se transformando, passando dos famosos ‘skinny’ que foram os favoritos por pouco mais de uma década. Agora, a moda aposta no conforto, no simples e descontraído, que também seja útil para diferentes ocasiões.

Jeans con botas Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Esta peça famosa mais uma vez demonstrou sua versatilidade e há tantos designs de jeans que é difícil escolher apenas um, e embora adorássemos falar sobre todos, há alguns em particular que trazem de volta a estética mais elegante dos anos 70, ideal para a primavera. Então vamos fazer uma viagem no tempo e retomar um dos looks que melhor realçam nossas curvas.

As calças boca-de-sino e as botas serão a combinação ideal para a primavera-verão de 2024

Os especialistas em moda preveem que as calças jeans boca de sino serão a tendência que dominará a primavera-verão de 2024 e se posiciona como um dos looks ideais para aqueles que procuram um estilo alternativo e boho, embora a verdade seja que ficam bem com tudo e Victoria Beckham sabe perfeitamente disso.

Desde o outono passado, as calças boca de sino se tornaram uma das peças favoritas do outono e estão consolidando seu reinado para esta primavera-verão. Estamos vivendo a era dourada do corte ‘wide leg’ nas calças e, sem dúvida, não queremos sair dela.

Como usar jeans de boca de sino e botas?

Se você também quer aderir a uma das tendências mais bonitas da primavera, aqui estão algumas dicas que você deve levar em consideração ao usar botas e calças jeans boca de sino.

Para um visual casual

Não se esqueça de combinar uma jaqueta biker que também será um sucesso na primavera-verão com um top justo, acrescentando umas calças boca-de-sino com as bainhas dobradas e umas botas pequenas de bico fino e salto fino.

Calças jeans boca-de-sino com botas de plataforma

As botas de plataforma serão o calçado mais popular da primavera-verão, use-as com umas calças de boca de sino e realce o seu visual com um blazer e óculos de sol para dar-lhe aquele toque de escritório e formal.

Coloque um top com volume

As roupas volumosas serão tendência, adicione umas calças de boca larga e botas de bico quadrado para exibir um look estilizado.

Para as amantes do simples

Combinar cores também é uma boa opção, aqui podemos ver um visual de botas carmesim combinadas com uma camisa branca básica. Uma ideia perfeita para quem ama o minimalismo.