O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – Carta 12 de Paus

Cuidado com pessoas que podem aparecer na sua vida para atrapalhar algo seguro, seja no trabalho ou nos relacionamentos. Conselhos podem chegar para ajudar você a lidar com isso da melhor forma.

Touro – Carta 9 de Espadas

Obstáculos importantes podem surgir e é hora de não desanimar, por mais que tudo lute contra você. Acredite no seu poder de sair por cima nas situações e de se esforçar para poder sorrir de novo.

Gêmeos – Carta 8 de Paus

Momento de estar junto as pessoas que ama ou são próximas. É hora de buscar ganhos e paz, evitando assim os conflitos. Para alguns é hora de aumentar as vendas e as oportunidades nos negócios com aliados.

Câncer – Carta 11 de Espadas

Impulsividade e enfrentamentos que surgem na vida amorosa ou profissional. É preciso ter calma, pois as coisas podem acontecer de forma precipitada e com muita rapidez. Os signos destacados são Gêmeos, Libra ou Aquário.