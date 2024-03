Feng Shui para solteirxs: 6 truques para encontrar um parceir@

O portal AD Magazine detalha que para que esse sentimento puro esteja presente em sua vida é preciso saber quais elementos o fortalecem e quais os enfraquecem.

Como detalhado, o fogo é o que vai gerar toda a energia em torno do amor, enquanto a terra a gera universalmente. Enquanto o metal e a madeira o enfraquecem e destroem, respectivamente. Confira em detalhes:

1. A cor vermelha, no Feng Shui, está associada a fortes emoções, paixões e, claro, ao fogo. É por isso que se diz que tem muito poder. É por isso que você deve dedicar uma área da sua casa para colocar alguns elementos neste tom. Também pode ser rosa. Claro, deve haver um equilíbrio. Você aumentará o efeito se combiná-lo com terracota ou marrom, que representará o elemento terra.

2. Os símbolos não podem faltar, e alguns dos que você pode usar são pombos, andorinhas ou patos mandarim, que devem estar sempre aos pares e frente a frente. Você pode colocá-los em sua mesa de cabeceira.

3. No seu quarto opte por usar roupa de cama em tons neutros, como bege, rosa ou amarelo bebê, nunca toda branca porque está associada ao metal e lembre-se que esse elemento enfraquece a energia do amor.

4. Para atrair a paz, as velas vermelhas aromáticas são a melhor alternativa. Basta ligá-los uma vez por semana, por cerca de duas horas, para que toda a vibração circule.

5. Uma das maneiras de atrair o amor é enviando um sinal diretamente. Coloque outra escova de dente no banheiro, como se fosse para o parceiro, ou um desodorante para homem.

6. E, claro, mantenha sempre tudo em ordem e limpo. De vez em quando mova seus móveis e faça uma limpeza geral, pois essa é uma regra básica do Feng Shui. Enriqueça isso com incenso ou velas aromáticas, seja na sala, no quarto ou no banheiro.

Com informações do site Nueva Mujer