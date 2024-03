Feng Shui: a poderosa razão pela qual nunca deve ter uma mesa de vidro em sua casa

No coração de cada casa, a sala de jantar e a sala de estar são os espaços preferidos para encontros e convivência. Costumam ser os cantos onde as famílias se reúnem para compartilhar momentos, onde as risadas, alegrias e conversas fluem sem parar.

No entanto, O que acontece quando o design e a decoração desses ambientes colidem com os princípios do Feng Shui? Nesse sentido, ao incorporar uma mesa de vidro, é necessário ler certas informações.

Evite mesa de vidro (Unsplash)

O Feng Shui oferece valiosas lições sobre como as decisões em relação à decoração e mobiliário podem influenciar o bem-estar de cada pessoa. Nesse sentido, a renomada consultora da filosofia milenar taoísta, Carmen Berlanga, revela o ensinamento de uma decisão crucial quando se trata de escolher mesas para os espaços mais íntimos do lar.

Este é um enfoque que não se limita apenas a questões estéticas, mas sim a como cada material interage com a energia do ambiente.

Feng Shui: a mesa de vidro transmite uma sensação de instabilidade em casa

A madeira, pela sua capacidade simbólica de estar associada à calor e crescimento, é um material ideal para o mobiliário no Feng Shui. A calor e a estabilidade que este material natural proporciona facilita a criação de espaços que promovem a relaxação e o encontro.

Por sua vez, o vidro pode transmitir uma sensação de frieza e instabilidade, se afastando do objetivo de criar um ambiente de paz e harmonia. Por outro lado, a madeira reconecta com o aspecto natural, facilitando um estado de bem-estar mais profundo.

O Feng Shui melhora a harmonia do lar através da localização estratégica dos móveis, além de adicionar elementos naturais e limpar a desordem para permitir a entrada de energia positiva e abundância.