As quatro mulheres que revolucionaram o mundo da moda

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher, em parceria com o Premium Outlets Punta Norte - um centro comercial com lojas de desconto e saldos -, apresentamos uma lista destas visionárias que marcaram a história do estilo e empoderamento.

Além de refletir meros estilos e tendências, suas criações transmitem mensagens de autonomia, autoexpressão e celebração da diversidade feminina, transformando a moda em um meio transformador para inspirar e fomentar a mudança social.

Altina Schinasi Carey: pioneira ousada do estilo

Altina Carey, uma mulher que desafiou convenções, deixou uma marca duradoura na moda. Reconhecida por projetar o icônico quadro de óculos Harlequin , também conhecidos como óculos de gato, ela foi uma pioneira audaciosa em estilo e inovação.

Enquanto observava a vitrine de uma ótica próxima à sua casa, Schinasi notou a oferta limitada de armações de óculos para mulheres, predominantemente redondas e sem inspiração.

Esta descoberta a levou a criar uma alternativa única, assim começou a modelar os desenhos de molduras com base nas máscaras de arlequim que tinha visto no festival Carnevale em Veneza, Itália, tornando-se os favoritos das mulheres nas décadas de 30 e 40.

A criação dele tem perdurado como inspiração para a definição do estilo feminino atual, sendo um acessório icônico no estilo de muitas mulheres hoje em dia.

Mary Quant: a revolução que as novas gerações precisavam

Mary Quant, a mente mestra por trás da revolução da moda jovem na década de 1960, transformou radicalmente a percepção da moda feminina.

Seus designs inovadores, inspirados na liberdade de movimento e na dança, definiram o 'look dos anos sessenta'. Seu maior feito, a popularização da minissaia, continua sendo um ícone de expressão e liberdade.

Miuccia Prada: fundindo arte e moda com propósito

A mente criativa de Miuccia Prada elevou a moda fundindo arte e estilo em suas criações. Militante do Partido Comunista e doutora em Ciências Políticas, Miuccia assumiu as rédeas da icônica casa de moda Prada.

Desafiando ideias tradicionais de beleza e luxo, introduziu inovações como o nylon e o poliéster, que se tornariam marcas registradas.

Carolina Herrera: elegância elevada

Este nome tornou-se sinônimo de elegância e sofisticação em todos os padrões possíveis da moda e empreendedorismo.

Esta designer venezuelana, com uma sensibilidade excepcional para a beleza, construiu uma marca que celebra a feminilidade, redefinindo a elegância para a mulher contemporânea com criatividade sem igual.

Estas mulheres visionárias transcenderam a mera transformação do vestuário; elas deixaram um legado de empoderamento e autoexpressão.