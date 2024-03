As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira quarta-feira de março.

Sagitário

Semana com muito trabalho até tarde e reuniões com seus chefes. Mudanças de cargo estão chegando, prepare-se para novos desafios. Cuide da sua saúde, principalmente das costas, pois ela pode ser o seu ponto fraco. Você sempre tenta controlar tudo, quando não consegue resolver algo você se sente frustrado, por isso recomendo que você procure ter calma para não adoecer.

Capricórnio

Semana de muitas mudanças no seu ambiente de trabalho, seu signo está em fase de crescimento, então tenha paciência. Concentre-se no positivo para resolver os problemas que surgirem. Você é o signo mais focado e maduro do Zodíaco, use sua sabedoria para enfrentar desafios. Você continuará com seu parceiro atual, mas seu tédio o leva a procurar outras pessoas. Aprenda a ser mais fiel e honesto em seus relacionamentos.

Aquário

Você vai se sentir um pouco sobrecarregado com a carga de trabalho e as pressões, lembre-se que seu signo quer fazer tudo ao mesmo tempo, organize melhor seu tempo. Podem pedir dinheiro emprestado, mas tome cuidado com as pessoas ao seu redor. Você receberá dinheiro extra por uma dívida passada, aproveite para viajar e passar momentos a dois. Você é intenso nos negócios e isso faz com que seu signo atraia abundância, basta tentar se administrar.

Peixes

Você decide continuar se exercitando e se alimentando de maneira mais saudável. No dia 7 de março os astros se alinham a seu favor, principalmente o Sol, por isso você deve fazer uma caminhada pela manhã com roupas leves, passar perfume e pedir a Deus o que você precisa. Tem festa em família para comemorar, é bom economizar, mas não guarde a vontade.

