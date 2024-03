As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira quarta-feira de março.

Leão

Não desperdice as oportunidades que a vida lhe dá, principalmente profissionalmente, com o aparecimento de um projeto profissional importante. No dia 7 de março um fluxo de energia positiva chegará até você. No amor, não dê esperança se não for cumpri-la. Decida fazer uma mudança em sua vida, lembre-se que seu signo é muito mental e se você não estiver bem em algum lugar, você se bloqueia para seguir em frente.

Virgem

Mudanças estão chegando em sua vida pessoal, você finalmente encerrará ciclos de energias negativas e começará a evoluir como pessoa. No dia 7 de março, um fluxo de energia positiva chegará ao seu signo e os astros estarão a seu favor para crescer em tudo o que você definir. Lembre-se que seu signo é terra, o que faz com que você seja muito realista e avance passo a passo em sua vida profissional.

Libra

Se não querem você no seu emprego atual, procure outro porque chegará sem problemas. O dia 7 de março marca uma transformação rumo à abundância econômica. Nesse dia, acenda uma vela vermelha e vista uma peça de roupa para atrair sorte. Não se deixe levar pelas palavras do seu parceiro, construam juntos, mantenham a calma e comuniquem-se no relacionamento. Deixe de lado os pensamentos pessimistas.

Escorpião

Você terá uma semana cheia de boas notícias, principalmente no trabalho, há uma mudança com melhor salário e ambiente. Tenha cuidado com as pessoas ao seu redor, nem todo mundo é seu amigo. Você receberá um presente inesperado de um novo amor que o encherá de alegria, por isso tente se cercar de pessoas como a sua maneira de pensar. Tenha cuidado com problemas pulmonares, consulte o seu médico.

