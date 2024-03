As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira quarta-feira de março.

Áries

Suas cores são laranja e amarelo, e seus signos compatíveis são Capricórnio e Leão. Nesta semana você receberá muitas notícias boas, principalmente no ambiente de trabalho. No entanto, você deve ter cuidado com as pessoas com quem convive, tanto amigos quanto colegas de trabalho, pois nem todo mundo quer que você tenha sucesso. Aprenda a ser mais seletivo.

Touro

Você deve estar muito atento a tudo o que faz para conseguir o que tanto deseja. É importante ir ao médico para um check-up geral. Não procure mais aquele amor que saiu do seu lado. Neste dia 7 de março, a recomendação é que você leve um limão na bolsa para eliminar toda a negatividade. O signo de Touro quase sempre tem uma mentalidade autocrítica.

Gêmeos

Dias em que você fica um pouco nervoso e chateado por problemas pessoais, mas lembre-se que você tem o poder de remover toda a negatividade. Você ganha dinheiro extra para pagar a dívida do cartão de crédito e, a partir de agora, tenta ser mais econômico em sua vida. A sorte sorrirá para você em todos os sentidos, principalmente nas questões de trabalho. Por fim, lhe oferecerão um novo contrato que lhe dará mais satisfação.

Câncer

Os próximos dias serão repletos de boas notícias relacionadas ao trabalho e novos projetos, apenas procure não falar sobre elas até que se concretizem para evitar inveja. Não negligencie seus pais, procure vê-los pelo menos uma vez por semana. Cuide das dores de cabeça, pois elas podem ser causadas pelo estresse. Seu signo entrará em uma nova etapa de aprimoramento pessoal, é hora de encontrar o amor verdadeiro.

Com informações do site Nueva Mujer