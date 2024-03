A Lua em quarto minguante trará muita prosperidade a estes animais do zodíaco chinês nos próximos dias. Confira a lista:

Rato

Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Será uma semana muito ativa, na qual você terá a oportunidade de conhecer alguém que vai te ajudar muito no seu processo de adaptação neste novo período da sua vida. Será um guia, pois essa pessoa já percorreu o caminho que você está percorrendo agora. Os conselhos dela vão te salvar de alguns obstáculos, e também vão aliviar a carga emocional que você possa ter, pois ela vai te entender perfeitamente, algo que quem está ao seu redor não entende.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Embora seja uma decisão muito dolorosa, é o melhor que você pode fazer porque será o início de um tempo de prosperidade e fortuna, além de muito crescimento pessoal e emocional. Agora você está se apegando a um sentimento que só te machuca, mas o seu eu interior lhe dará a força necessária para dar esse passo importante. Há muitos projetos chegando em sua direção que farão você se sentir bem.

Cabra

Nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Você iniciará com sucesso aquela rotina saudável que propôs para si mesmo. No começo pode ser um pouco difícil, mas com o passar dos dias você vai entrando no ritmo. Seu corpo irá te agradecer. Haverá tentações pelo caminho, mas você tem muito comprometimento consigo mesmo e isso é um grande ponto a seu favor. Porém, por enquanto, fique longe de tudo que possa comprometer sua rotina.

Macaco

Nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Você não terá muito tempo para pensar na resposta que deverá dar a uma grande oportunidade. Embora possa parecer algo simples de responder, há outras questões que você também deve atender, porque de uma forma ou de outra podem interferir, embora o cosmos alinhe tudo para que você possa pegar e alçar voo neste assunto que irá catapultar você, você se dará a conhecer.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

São dias excelentes para você fechar negócios, principalmente aqueles que envolvem dinheiro. Então você quer alugar ou fechar negócio esta semana é perfeito porque será dado nas melhores condições em que ambas as partes sairão ganhando. Tudo será feito com muita cordialidade e é muito provável que também lhe abra mais portas.

Com informações do site Nueva Mujer