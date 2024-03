Para envelhecer com qualidade de vida, é importante contar com um corpo completamente descansado e livre de tensões excessivas. Apesar da rotina acabar puxando para estresse acumulado, problemas do dia a dia e outros conflitos, existem caminhos capazes de amenizar o quadro e te rejuvenescer.

“A exaustão é uma preocupação séria para muitos de nós e, infelizmente, dormir por si só não resolve o problema. Na verdade, focar apenas no sono pode aumentar o esgotamento porque outras áreas importantes do descanso não foram atendidas”, explica a conselheira clínica Claudia Skowron, ao portal Psychology Today.

A autora salienta também que, além de dormir, as férias também não são suficientes para os tipos de descanso necessários. Vai muito mais além do que uma ação prática e de momento.

“Para realmente combater a exaustão e o esgotamento, nosso trabalho é cuidar de cada um dos descansos, examinando nosso estilo de vida”, aconselha a especialista.

Leia mais:

7 tipos de descanso que você precisa para se sentir rejuvenescido

Assim como a médica Dalton-Smith indica, Skowron reforça o início com pequenos períodos de descanso diário. “Alguns descansos podem ser mais fáceis de facilitar do que outros, mas o mais importante é que comecemos a reabastecer e recarregar os nossos corpos e mentes em muitas dimensões”, diz.

Abaixo você confere os sete tipos de descanso necessários, havendo a necessidade de incluir todos eles em sua rotina de autocuidado.