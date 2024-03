5 ideias de looks com tênis brancos para sair à noite sem parecer muito casual

Ideias de looks com tênis branco Pinterest

Os tênis brancos não são um obstáculo para parecer bem, elegante e arrumada quando você quer sair para uma festa ou em um encontro, como demonstram esses looks.

Tornaram-se peças indispensáveis em nosso guarda-roupa, um básico para todas as idades e compromissos sociais se soubermos combiná-los e desfrutar de seu conforto passando um bom tempo, sem que nossos pés doam.

Ideias de looks com tênis brancos

Vestido de camisola

Conforme opinado pelo Mujer de 10, os vestidos de lingerie trazem frescor e conforto, mas sem deixar de parecer bem graças aos seus tecidos brilhantes e sofisticados que os tornam perfeitos tanto para o dia quanto para a noite. “Essa combinação não é apenas chique, mas também prática para se mover com facilidade enquanto dança. Você pode complementar o look com acessórios sutis”, recomendam.

Com um blazer

Mas se o seu desejo é levar tênis para o escritório, você pode apostar em ternos sob medida e ficar elegante e confortável ao mesmo tempo, mas lembre-se de mantê-los impecáveis e bem cuidados. Se você quer o blazer para um encontro com amigos, então dê um toque de modernidade com calças de couro ou decotes mais ousados.

Com jeans

Se estiver apaixonada pelas suas calças rasgadas, não as deixe de lado e incorpore-as em suas saídas com amigos, acompanhadas de um top que realce a sua silhueta e exiba com muita confiança em si mesma. “Este é um conjunto que combina o chique e o informal, ideal para uma saída noturna com um toque descontraído. A calça rasgada adiciona uma dose de estilo grunge e rebeldia”, afirmam.

Vestido com aberturas

É sexy e revelador, mas não em excesso. Mistura o melhor dos dois mundos, cobrindo a maior parte do seu corpo, mas sem deixar de mostrar as suas curvas ou pernas tonificadas. Também ajuda a parecer mais alta. Mantém simples e minimalista.

Com um mini vestido preto

É a combinação de duas peças básicas infalíveis. “Os tênis brancos proporcionam um contraste fresco e casual, quebrando a formalidade do vestido e adicionando um toque moderno e confortável”, que fará você se sentir especial.