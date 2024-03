Usos do bicarbonato de sódio na limpeza da sua casa

O bicarbonato de sódio é um ingrediente versátil e econômico que não é útil apenas na culinária, mas também na limpeza doméstica. Com propriedades desodorizantes, abrasivas e alcalinas, o bicarbonato de sódio é uma ferramenta poderosa para manter sua casa limpa e fresca. Aqui estão alguns usos práticos.

Usos do bicarbonato de sódio para limpeza em casa

1. Limpador multiuso: Misture bicarbonato de sódio com água para criar uma pasta que pode ser usada para limpar superfícies duras como balcões, azulejos e pias. Sua natureza suave o torna seguro para a maioria das superfícies, mas sempre é recomendável testar em uma pequena área primeiro.

Pode ser misturado com água e limão (Freepik)

2. Desodorante: Coloque xícaras de bicarbonato de sódio nos cantos da sua casa para absorver odores desagradáveis. Você também pode polvilhá-lo em tapetes, deixar descansar por alguns minutos e depois aspirar para refrescá-los.

3. Removedor de manchas: O bicarbonato de sódio é eficaz para remover manchas em tapetes, estofados e roupas. Faça uma pasta com água e bicarbonato de sódio, aplique sobre a mancha, deixe descansar e depois limpe com um pano úmido.

4. Desentupidor de ralos: Despeje meia xícara de bicarbonato de sódio seguida por meia xícara de vinagre no ralo obstruído. Após alguns minutos, enxágue com água quente. A reação efervescente ajudará a decompor os resíduos e desentupir o ralo.

Pode usar para limpar desde a cozinha até os pisos (Freepik)

5. Limpeza de forno: Polvilhe bicarbonato de sódio nas áreas gordurosas do forno, pulverize com água e deixe descansar durante a noite. Pela manhã, limpe com um pano úmido e verá como a gordura se solta facilmente.

6. Frescor na geladeira: Coloque uma caixa aberta de bicarbonato de sódio na sua geladeira para absorver os odores e mantê-la fresca.

7. Limpador de utensílios de cozinha: Remova os resíduos de comida e odores dos seus utensílios de cozinha esfregando-os com uma pasta de bicarbonato de sódio e água.

O bicarbonato de sódio é um aliado poderoso na limpeza doméstica, oferecendo uma alternativa natural e eficaz aos produtos comerciais carregados de produtos químicos. Sua versatilidade e acessibilidade o tornam um elemento indispensável em qualquer lar.